​На шоссе Баку-Сумгайыт образовались пробки

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Сегодня на автомобильных дорогах города Баку наблюдается относительно высокая плотность движения.

Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

По информации, в эти минуты на шоссе Баку-Сумгайыт (перед Бакинским международным автовокзалом, в направлении столицы) и Бинагадинском шоссе (в направлении центра города) отмечается плотное движение транспорта.

Кроме того, на проспекте Зии Бунъятова (из-за пользования одной полосой дороги) наблюдается относительно высокая плотность движения.