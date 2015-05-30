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    ​На шоссе Баку-Сумгайыт образовались пробки

    На дорогах столицы наблюдается относительно высокая плотность движения

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Сегодня на автомобильных дорогах города Баку наблюдается относительно высокая плотность движения.

    Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

    По информации, в эти минуты на шоссе Баку-Сумгайыт (перед Бакинским международным автовокзалом, в направлении столицы) и Бинагадинском шоссе (в направлении центра города) отмечается плотное движение транспорта.

    Кроме того, на проспекте Зии Бунъятова (из-за пользования одной полосой дороги) наблюдается относительно высокая плотность движения. 

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