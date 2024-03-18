На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили
1. Круг "20 Января";
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
4. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
5. Проспект Бабека, в направлении центра;
6. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;
7. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
8. Улица Микаила Алиева, от нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);
9. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
10. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в сторону центра;
11. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в направлении центра;
12. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
13. Проспект Азадлыг, от пересечения с улицей Диляры Алиевой, в сторону проспекта Нефтчиляр.