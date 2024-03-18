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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
18 марта 2024 г. 08:30
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Круг "20 Января";

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

4. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

5. Проспект Бабека, в направлении центра;

6. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;

7. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

8. Улица Микаила Алиева, от нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

9. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

10. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в сторону центра;

11. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в направлении центра;

12. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

13. Проспект Азадлыг, от пересечения с улицей Диляры Алиевой, в сторону проспекта Нефтчиляр.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti çətinləşib

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