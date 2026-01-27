Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    На ряде дорог Баку наблюдаются пробки

    Инфраструктура
    • 27 января, 2026
    • 08:28
    На ряде дорог Баку зафиксированы пробки.

    Как передает Report, об этом сообщил Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

    В настоящее время пробки наблюдаются в 9 направлениях:

    Баку–Сумгайытское шоссе - в направлении станции метро "20 Января";

    Первая дорога вдоль озера - в направлении проспекта Зии Буниятова;

    Проспект Гейдара Алиева, основная дорога - в направлении центра;

    Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога - в направлении центра;

    Кольцевая развязка "20 Января";

    Улица Алы Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;

    Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;

    Улица Юсифа Сафарова - в направлении центра наблюдается плотное движение.

