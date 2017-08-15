На реконструкцию систем водоснабжения, канализации и дождевых вод в "Белом городе" выделено 3 млн манатов

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Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению проектов реконструкции систем водоснабжения, канализации и дождевых вод на территории под названием "Белый город" в Баку.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, из средств, предусмотренных в подпункте 1.14.3.3.9 указа президента Азербайджанской Республики "О применении Закона Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год" от 27 декабря 2016 года номер 1180, Открытому акционерному обществу "Азерсу" выделено 3 млн манатов.

В распоряжении говорится, что в последние годы большой размах в стране получили строительно-созидательные работы. Принятие мер, предусмотренных в рамках различных отраслевых государственных программ, связанных с развитием экономики, создало условия для реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов и в городе Баку, расширения предпринимательской и инвестиционной деятельности, дальнейшего увеличения объема и улучшения качества услуг, в том числе коммунальных и социальных услуг, оказываемых населению.

В рамках проекта "Белый город", являющегося одним из крупнейших строительных проектов, реализуемых на территории Баку, в столице проводятся обширные работы по благоустройству и озеленению, строятся дорожная и коммуникационная инфраструктуры.

В связи с этим возникла необходимость продолжения проектов систем водоснабжения, канализации и дождевых вод в "Белом городе".