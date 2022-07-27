О нас

На реконструкцию дорог в Сабунчинском районе Баку выделено 7,5 млн манатов

На реконструкцию дорог в Сабунчинском районе Баку выделено 7,5 млн манатов Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О некоторых мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сабунчинского района города Баку".
Инфраструктура
27 июля 2022 г. 13:51
На реконструкцию дорог в Сабунчинском районе Баку выделено 7,5 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О некоторых мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сабунчинского района города Баку".

Как сообщает Report, согласно документу, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселков Бакиханова, Кюрдаханы, Маштага, Раманы и Сабунчи Сабунчинского района города Баку, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 7,5 млн манатов из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "Распределение средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в Государственном бюджете Азербайджана на 2022 год".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке President allocates AZN 7.5 million for reconstruction of roads in Sabunchu
Версия на азербайджанском языке Sabunçuda yolların yenidən qurulmasına 7,5 milyon manat ayrılıb

Экслюзивные новости

Назначен новый вице-президент BP по Азербайджану
Назначен новый вице-президент BP по Азербайджану
26 июля 2022 г. 11:17
Подоляк: Украина делает все, чтобы украинское зерно достигло нуждающихся в нем
Подоляк: Украина делает все, чтобы украинское зерно достигло нуждающихся в нем
25 июля 2022 г. 17:09
Новые кадры из города Лачын
ФотоНовые кадры из города Лачын
25 июля 2022 г. 16:09
Сологуб: За месяц на направлении Лисичанска уничтожены 60 российских танков
Сологуб: За месяц на направлении Лисичанска уничтожены 60 российских танков
25 июля 2022 г. 10:44
Инам Керимов встретился с фермерами в Тертере и Барде
Инам Керимов встретился с фермерами в Тертере и Барде
23 июля 2022 г. 16:18
Психиатр: Для лечения прошедших войну пациентов с ПТСР необходим комплексный подход
Психиатр: Для лечения прошедших войну пациентов с ПТСР необходим комплексный подход
22 июля 2022 г. 16:48
Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
21 июля 2022 г. 10:15
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
20 июля 2022 г. 12:16
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
20 июля 2022 г. 11:41
Группа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
ФотоГруппа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
19 июля 2022 г. 17:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi