На реконструкцию дорог в Сабунчинском районе Баку выделено 7,5 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О некоторых мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сабунчинского района города Баку".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О некоторых мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сабунчинского района города Баку".

Как сообщает Report, согласно документу, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселков Бакиханова, Кюрдаханы, Маштага, Раманы и Сабунчи Сабунчинского района города Баку, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 7,5 млн манатов из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "Распределение средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в Государственном бюджете Азербайджана на 2022 год".