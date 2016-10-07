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    На проспекте Зии Бунъятова отмечается плотное движение транспорта

    Плотное движение наблюдается в обоих направлениях проспекта

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Сегодня утром на проспекте Зии Бунъятова отмечается плотный транспортный поток.

    Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), плотное движение наблюдается в обоих направлениях проспекта.

    Кроме того, на улице Юсифа Сафарова, улице Афияддина Джалилова, улице Узеира Гаджибейли, на Тбилиском проспекте (в направлении столицы), улице Самеда Вургуна (ниже Современного образовательного комплекса) и Бинагадинском шоссе также наблюдается плотное движение автомобилей.

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