На проспекте Зии Бунъятова отмечается плотное движение транспорта

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Сегодня утром на проспекте Зии Бунъятова отмечается плотный транспортный поток.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), плотное движение наблюдается в обоих направлениях проспекта.

Кроме того, на улице Юсифа Сафарова, улице Афияддина Джалилова, улице Узеира Гаджибейли, на Тбилиском проспекте (в направлении столицы), улице Самеда Вургуна (ниже Современного образовательного комплекса) и Бинагадинском шоссе также наблюдается плотное движение автомобилей.