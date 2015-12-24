На проспекте Зии Буниятова образовалась пробка

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ На проспекте Зии Буниятова (на пересечении с проспектом Ататюрка, над мостом) в направлении станции метро "Короглу" в результате дорожно-транспортного происшествия образовалось плотное движение транспортных средств.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

По информации, в качестве альтернативы водителям рекомендуется воспользоваться второстепенной дорогой проспекта Зии Буниятова.