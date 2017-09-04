На продолжение строительно-обустроительных работ в Джалилабаде выделено 3 млн. манатов

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписан распоряжением о дополнительных мерах в связи с продолжением строительных работ и капитальному ремонту многоквартирных домов.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, продолжения строительных работ и капитального ремонта многоквартирных домов в городе Джалилабад из предусмотренного в бюджете государства резервного фонда президента Исполнительной власти Джалилабадского района выделено 3 млн. манатов, в том числе 1,5 млн. манатов на продолжение строительных работ и 1,5 млн. манатов – на обновление крыши и капитальный ремонт фасадной части 20-квартирного дома.