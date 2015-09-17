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    ​На основных дорогах и проспектах столицы наблюдается плотное движение транспорта

    Водители могут воспользоваться альтернативными дорогами

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня утром на улицах Парламента и Афияддина Джалилова образовались пробки.

    Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в качестве альтернативы водители могут воспользоваться проспектами Н.Нариманова и Ходжалы соответственно.

    Кроме того, плотное движение транспорта наблюдается на улицах К.Рагимова, С.С.Ахундова, проспектах Г.Караева и М.Мушфига. В качестве альтернативы проспекту М.Мушфига водители могут воспользоваться улицей Ландау.

    Кроме того, относительно высокая плотность движения зафиксирована на проспектах Азадлыг и З.Бунъятова, а также улице Джейхуна Гаджибейли. 

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