На одной из улиц в Баку тротуар пришел в непригодное состояние - ФОТО

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ На пересечении улицы Нахчыванского с проспектом Гара Гараева в Низаминском районе города Баку демонтированы камни на тротуаре.

Как сообщает Report, об этом на странице в Facebook написал руководитель пресс-службы ОАО "Азеравтойол" Анар Джафарли.

Он напомнил, что данная территория была отремонтирована всего несколько месяцев назад: "3-4 месяца назад здесь проводился ремонт. У некоторых людей очень небрежное отношение. Такие люди не осознают, что на ремонт выделяются определенные средства из государственного бюджета. Каждая часть госбюджета формируется за счет налогов, выплачиваемых гражданами. Причиняя материальный ущерб государственному имуществу, эти люди косвенно вредят самим себе".