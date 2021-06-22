На обеспечение Кельбаджара электроэнергией выделено 24,5 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об обеспечении электроэнергией организации защиты и охраны государственной границы на территории Кельбаджарского района.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об обеспечении электроэнергией организации защиты и охраны государственной границы на территории Кельбаджарского района.

Как сообщает Report, в целях надежного и устойчивого обеспечения электроэнергией организации защиты и охраны государственной границы на территории Кельбаджарского района из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий, Открытому акционерному обществу "Азеришыг" выделено 24.500.000,0 (двадцать четыре миллиона пятьсот тысяч) манатов.