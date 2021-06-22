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На обеспечение Кельбаджара электроэнергией выделено 24,5 млн манатов

На обеспечение Кельбаджара электроэнергией выделено 24,5 млн манатов Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об обеспечении электроэнергией организации защиты и охраны государственной границы на территории Кельбаджарского района.
Инфраструктура
22 июня 2021 г. 15:05
На обеспечение Кельбаджара электроэнергией выделено 24,5 млн манатов
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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об обеспечении электроэнергией организации защиты и охраны государственной границы на территории Кельбаджарского района.

Как сообщает Report, в целях надежного и устойчивого обеспечения электроэнергией организации защиты и охраны государственной границы на территории Кельбаджарского района из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий, Открытому акционерному обществу "Азеришыг" выделено 24.500.000,0 (двадцать четыре миллиона пятьсот тысяч) манатов.

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Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərin elektrik enerjisi ilə təminatına 24,5 milyon manat ayrıldı - SƏRƏNCAM

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