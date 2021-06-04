На обеспечение Агджабединского и Бардинского районов водой выделено 1,4 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Агджабединском и Бардинском районах оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде.
Как сообщает Report, согласно документу, в целях проектирования и бурения 20 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 18 населенных пунктах Агджабединского и Бардинского районов (список прилагается) с населением 37 061 человек, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в подпункте 1.8.8 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 1,4 миллиона манатов.
Список распределения по населенным пунктам субартезианских скважин, подлежащих бурению в Агджабединском и Бардинском районах
|
Порядковый номер
|
Название района
|
Количество скважин, единица
|
Название населенных пунктов
|
Численность населения, человек
|
|
Агджабеди
|
10
|
село Геюк (2 скважины)
|
931
|
поселок Хиндарх
|
9721
|
село Ходжавенд
|
3778
|
село Имамгулубейли
|
1240
|
село Салманбейли
|
2692
|
село Шахмалылыр
|
328
|
село Шарафханлы
|
957
|
село Юхары Гиямеддинли (2 скважины)
|
3555
|
|
Барда
|
10
|
село Бала Гаджар
|
904
|
село Биринджи Гарадемирчи
|
2218
|
село Эмирли
|
2048
|
село Хаджаллы
|
1740
|
село Ханараб
|
2266
|
село Ханханымлы
|
407
|
село Икинджи Назирли
|
824
|
село Керпюсындыран
|
722
|
село Кюрдборакы
|
721
|
село Мехдиханлы
|
2009
|
Всего:
|
20
|
18
|
37 061