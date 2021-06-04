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На обеспечение Агджабединского и Бардинского районов водой выделено 1,4 млн манатов

На обеспечение Агджабединского и Бардинского районов водой выделено 1,4 млн манатов Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Агджабединском и Бардинском районах оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде.
Инфраструктура
4 июня 2021 г. 15:37
На обеспечение Агджабединского и Бардинского районов водой выделено 1,4 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Агджабединском и Бардинском районах оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде.

Как сообщает Report, согласно документу, в целях проектирования и бурения 20 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 18 населенных пунктах Агджабединского и Бардинского районов (список прилагается) с населением 37 061 человек, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в подпункте 1.8.8 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 1,4 миллиона манатов.

Список распределения по населенным пунктам субартезианских скважин, подлежащих бурению в Агджабединском и Бардинском районах

Порядковый номер

Название района

Количество скважин, единица

Название населенных пунктов

Численность населения, человек

Агджабеди

10

село Геюк (2 скважины)

931

поселок Хиндарх

9721

село Ходжавенд

3778

село Имамгулубейли

1240

село Салманбейли

2692

село Шахмалылыр

328

село Шарафханлы

957

село Юхары Гиямеддинли (2 скважины)

3555

Барда

10

село Бала Гаджар

904

село Биринджи Гарадемирчи

2218

село Эмирли

2048

село Хаджаллы

1740

село Ханараб

2266

село Ханханымлы

407

село Икинджи Назирли

824

село Керпюсындыран

722

село Кюрдборакы

721

село Мехдиханлы

2009

Всего:

20

18

37 061
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Версия на азербайджанском языке Ağcabədi və Bərdənin suyla təminatına 1,4 milyon manat ayrılıb - SİYAHI

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