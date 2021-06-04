На обеспечение Агджабединского и Бардинского районов водой выделено 1,4 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Агджабединском и Бардинском районах оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Агджабединском и Бардинском районах оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде.

Как сообщает Report, согласно документу, в целях проектирования и бурения 20 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 18 населенных пунктах Агджабединского и Бардинского районов (список прилагается) с населением 37 061 человек, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в подпункте 1.8.8 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 1,4 миллиона манатов.

Список распределения по населенным пунктам субартезианских скважин, подлежащих бурению в Агджабединском и Бардинском районах