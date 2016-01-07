​На некоторых улицах Баку возникло плотное движение транспорта

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Сегодня утром на некоторых улицах Баку наблюдается плотное движение транспортных средств.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом, в эти минуты на улице Юсифа Сафарова (перед больницей Нефтяников), проспекте Зии Бунъядова, улице Короглу Рагимова (в направлении Президентской резиденции), на проспекте Нефтяников и улице Узеира Гаджибейли (около моста Джаваншира) наблюдается относительно плотное движение транспорта.