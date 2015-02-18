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    ​На некоторых столичных проспектах наблюдается плотность движения транспорта

    Причиной стали ремонтные работы и большое количество автомобилей

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ На некоторых столичных улицах наблюдается плотность движения автомобилей. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Центра интеллектуального управления транспортом, пробки возникли на проспекте Гейдара Алиева в направлении станции метро "Кероглу". Причиной послужил ремонт туннеля под Багировским мостом.

    Из-за плотности автомобилей пробка возникла и на проспекте Бабека - в направлении поселка Гюнешли. 

    Аналогичная ситуация наблюдается и на проспекте Иншаатчилар, улицах Гасана Алиева, Джафара Джаббарлы, Ага Нейматуллы, проспекте Ататюрка и в других направлениях. 

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