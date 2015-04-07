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    На ландшафтные работы озера Беюкшор затратят 8 млн. манат

    Работы планируется завершить в мае

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Продолжаются работы по улучшению экологической ситуации в озере Беюкшор и прилегающей территории. Основные работы на первом этапе уже завершились. На восточном и южном берегах озера строят парк и бульвар. Площадь общих работ охватит территорию в около 15 га. Здесь посадят деревья и газоны, установят 4-5 фонтанов.

    Об этом Report сообщил ландшафтный дизайнер осуществляющей данные работы компании.

    По его словам, в течение ближайших двух месяцев вся территория парка будет озеленена.

    "Себестоимость осуществляемого нами проекта составляет приблизительно 7-8 млн. манатов. В зависимости от хода работ возможны также некоторые изменения, сокращение или увеличение средств", - сказал специалист.

    Отметим, что в настоящее время с помощью специального оборудования производится очистка дна озера Беюкшор. 92% работ по очистке дна озера уже выполнено. В целом, комплексное восстановление озера охватывает два этапа. Первый этап - строительство парка-бульвара планируется завершить в мае. Второй этап полного восстановления озера охватит 2015-2020 годы.  

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