На капитальный ремонт многоквартирных зданий в городе Тертер выделено 3 млн. манатов

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по капитальному ремонту многоквартирных зданий в городе Тертер".

Как сообщает Report, в документе отмечается, что в результате успешного выполнения государственных программ социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в Тертерском районе был осуществлен ряд крупномасштабных мер, реконструирована система обеспечения города Тертер питьевой водой, капитально отремонтированы Районная центральная больница, Центр культуры, построены Площадь флага, Центр молодежи, Детско-юношеская шахматная школа, четыре жилых здания в целом на 110 квартир для инвалидов и семей шехидов, сданы в эксплуатацию образовательные и другие объекты социальной направленности, улучшена дорожно-транспортная инфраструктура, в том числе проложены проселочные автомобильные дороги общей протяженностью 33 километра, соединяющие 16 населенных пунктов с населением четырнадцать тысяч человек, проделана широкомасштабная работа по благоустройству и созиданию.

Согласно распоряжению, в целях продолжения в Тертере работ по благоустройству и созиданию, а также капитального ремонта 24 многоквартирных зданий, входящих в жилищный фонд города, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Тертерского района выделено 3 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.