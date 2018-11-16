На капитальный ремонт автомобильных дорог в городе Сумгайыт выделено 1,5 млн манатов

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев 16 ноября подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению капитального ремонта автомобильных дорог в городе Сумгайыт.

Как сообщает Report, в целях продолжения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в городе Сумгайыт из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделено 1,5 млн манатов.