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На капитальный ремонт автомобильных дорог в городе Сумгайыт выделено 1,5 млн манатов

На капитальный ремонт автомобильных дорог в городе Сумгайыт выделено 1,5 млн манатов

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Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев 16 ноября подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению капитального ремонта автомобильных дорог в городе Сумгайыт. 

Как сообщает Report, в целях продолжения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в городе Сумгайыт из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделено 1,5 млн манатов.

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