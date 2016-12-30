На грузинском участке железной дороги Баку-Тбилиси-Карс проведен тестовый запуск

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Работы на грузинском участке дороги Баку-Тбилиси-Карс близятся к завершению. Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

"В связи с этим произведены несколько тестовых запусков работающих на дизеле локомотивов до турецкой границы. На днях на станции по замене колесных пар в Ахалкалаки произведена замена колесных пар грузового вагона (с 1 520 мм на 1 435 мм) и успешный запуск в направлении границы Турции", - говорится в информации.

Также успешно был осуществлен тестовый перенос крупнотоннажного контейнера из одного вагона в другой с помощью 40-тонного крана.

"Помимо экономических выгод проекта, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет способствовать превращению Азербайджана в центр транзитных перевозок, что делает ее важным фактором, подтверждающим значимость страны в регионе. Реализация данного проекта находится в центре внимания правительств и руководителей железнодорожных ведомств Азербайджана, Грузии и Турции", - отмечается в информации.