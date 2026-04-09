    • 09 апреля, 2026
    • 17:15
    На двух проспектах в Баку ночью проведут ремонт

    В рамках подготовки к 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) и для обеспечения безопасного движения граждан на нескольких участках дорог Баку будут проведены ремонтные работы.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

    Ремонт запланирован на путепроводе с проспекта Гейдара Алиева на проспект Бабека, а также на проспекте Зии Буниядова (в направлении станции метро "Кёроглу").

    Работы будут проводиться с 23:00 9 апреля до 07:00 10 апреля, а также с 23:00 10 апреля до 07:00 11 апреля.

    Движение на путепроводе будет полностью перекрыто, на проспекте Зии Буниядова - частично ограничено.

    Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее выбирать альтернативные маршруты.

    Всемирный форум городов (WUF13) Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Ремонтные работы
    Bakının bəzi yollarında gecə saatlarında təmir işləri aparılacaq

