На двух проспектах в Баку ночью проведут ремонт
Инфраструктура
- 09 апреля, 2026
- 17:15
В рамках подготовки к 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) и для обеспечения безопасного движения граждан на нескольких участках дорог Баку будут проведены ремонтные работы.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Ремонт запланирован на путепроводе с проспекта Гейдара Алиева на проспект Бабека, а также на проспекте Зии Буниядова (в направлении станции метро "Кёроглу").
Работы будут проводиться с 23:00 9 апреля до 07:00 10 апреля, а также с 23:00 10 апреля до 07:00 11 апреля.
Движение на путепроводе будет полностью перекрыто, на проспекте Зии Буниядова - частично ограничено.
Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее выбирать альтернативные маршруты.
