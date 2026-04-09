На двух проспектах в Баку ночью проведут ремонт

В рамках подготовки к 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) и для обеспечения безопасного движения граждан на нескольких участках дорог Баку будут проведены ремонтные работы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Ремонт запланирован на путепроводе с проспекта Гейдара Алиева на проспект Бабека, а также на проспекте Зии Буниядова (в направлении станции метро "Кёроглу").

Работы будут проводиться с 23:00 9 апреля до 07:00 10 апреля, а также с 23:00 10 апреля до 07:00 11 апреля.

Движение на путепроводе будет полностью перекрыто, на проспекте Зии Буниядова - частично ограничено.

Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее выбирать альтернативные маршруты.