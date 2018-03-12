На двух основных магистралях Баку снижен предел скорости

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В связи с дождливой погодой, наблюдаемой в столице с вечера 11 марта, на всех полосах двух основных автомагистралей Баку – от проспекта Гейдара Алиева до Бузовнинского круга и от Зыхского круга до Международного аэропорта Гейдар Алиев - на 20 км/ч снижена скорость движения.

Как сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, на электронных табло установлен знак "Скользкая дорога".

БТА рекомендует водителям соблюдать установленный предел скорости на дорогах.