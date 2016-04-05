На дорогах Баку отмечается плотное движение транспорта

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня утром на некоторых улицах и проспектах Баку наблюдается плотное движение транспортных средств.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в эти минуты на улице Рашида Бейбутова (в направлении Центробанка), улице Самеда Вургуна (напротив Современного образовательного комплекса), проспекте Иншаатчылар (напротив Госкомитета статистики и на пересечении с ул. А.Бакиханова), на пересечении Бадамдарского круга с улицей Микаила Мушфига, Тбилисском проспекте, шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы), Бинагадинском шоссе (в направлении центра) и улице Юсифа Сафарова отмечается плотный транспортный поток.

В то же время на улицах Истиглалият, Ниязи и Азиза Алиева ограничено движение транспорта в связи с ремонтными работами.