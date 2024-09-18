На COP29 будет представлена инициатива по "озеленению" Среднего коридора

На 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) будет выдвинута инициатива "озеленения" Среднего коридора.

На 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) будет выдвинута инициатива "озеленения" Среднего коридора.

Как сообщает Report, об этом сказала руководитель отдела разработки программ Global DTC Pte Ltd, работающей в сфере транспорта и логистики, Жанар Багашарова на Черноморско-Каспийском логистическом форуме в Баку.

По ее словам, инициатива направлена ​​на повышение устойчивости Среднего коридора: "Основной акцент будет на уменьшении углеродного следа и оценке снижения выбросов парниковых газов. Это поможет превратить Средний коридор в экологически чистый маршрут".

Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный также как Средний коридор, - международное транспортное направление, которое пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Частью коридора является железная дорога Баку - Тбилиси - Карс.