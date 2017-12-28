На центральных улицах и проспектах Баку возникли пробки - СПИСОК

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ На центральных улицах и проспектах Баку возникли пробки.

Об этом Report сообщил начальник отдела Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

По его словам, на данный момент пробки наблюдаются на большинстве улиц и проспектов столицы, в частности на проспектах З.Буньядова, Нефтчиляр, Тбилисском проспекте, улицах Ф.Х.Хойского, Ю.Сафарова, А.Джалилова, У.Гаджибейли, на кругу "Азнефть", Баилово и напротив Площади госфлага.

"По этой причине в движении автобусов по многим маршрутным линиям возникли большие интервалы", - добавил М.Агаев.