​На Бакинском кораблестроительном заводе ведутся переговоры по производству паромов большой вместимости

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" ведет переговоры с Бакинским кораблестроительным заводом по производству паромов большой вместимости.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" Фархад Гулиев на прошедшем сегодня II заседании Клуба экспортеров.

По его словам, используемые сегодня паромы вмещают 52 вагона: "Основные наши грузоперевозки осуществляются в порты Актау и Туркменбашы. Рейсы организуются дважды в неделю. В направлении Актау грузы прибывают в среднем за 24-26 часов, в Туркменбашы - 14-16 часов. На время также влияют погодные условия".

Фархад Гулиев также отметил, что компания ввела некоторые льготы в сфере грузоперевозок: "В начале 2015 года мы ввели 20%-ную скидку на TIR. С 1 декабря внедрены 20%-ные скидки на перевозку грузовых машин в направлении Актау, 10%-ные - в направлении Туркменбашы".