На азербайджано-иранской границе могут построить новые пропускные пункты

После поэтапной очистки освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, в результате осмотра этих территорий и проведения всестороннего анализа, будут определены и выделены территории для строительных работ, а также будут проведены работы п

После поэтапной очистки освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, в результате осмотра этих территорий и проведения всестороннего анализа, будут определены и выделены территории для строительных работ, а также будут проведены работы по проектированию и оценке.

Об этом в интервью Report заявил председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехдиев, говоря о планах по созданию нового таможенного пункта на Худаферинском мосту, расположенном на границе Азербайджана и Ирана.

По его словам, после этих процессов будет рассмотрен вопрос о создании таможенной инфраструктуры на этих территориях.

Председатель комитета напомнил, что до оккупации на границе с Исламской Республикой Иран действовали таможенно-пограничные пункты пропуска “Горадиз” в поселке Горадиз Физулинского района и “Гыз Галасы” в Джабраильском районе.

Он также отметил, что по согласованию с иранской стороной ведутся переговоры и обсуждения между правительствами двух стран с участием соответствующих государственных структур в связи со строительством на территории Джабраильского района (в поселке Худаферин) нового таможенно-пограничного пункта пропуска, отвечающего современным стандартам.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.