О нас
Report Georgia
Аудио новости

На азербайджано-иранской границе могут построить новые пропускные пункты

На азербайджано-иранской границе могут построить новые пропускные пункты После поэтапной очистки освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, в результате осмотра этих территорий и проведения всестороннего анализа, будут определены и выделены территории для строительных работ, а также будут проведены работы п
Инфраструктура
8 февраля 2022 г. 13:21
На азербайджано-иранской границе могут построить новые пропускные пункты

После поэтапной очистки освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, в результате осмотра этих территорий и проведения всестороннего анализа, будут определены и выделены территории для строительных работ, а также будут проведены работы по проектированию и оценке.

Об этом в интервью Report заявил председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехдиев, говоря о планах по созданию нового таможенного пункта на Худаферинском мосту, расположенном на границе Азербайджана и Ирана.

По его словам, после этих процессов будет рассмотрен вопрос о создании таможенной инфраструктуры на этих территориях.

Председатель комитета напомнил, что до оккупации на границе с Исламской Республикой Иран действовали таможенно-пограничные пункты пропуска “Горадиз” в поселке Горадиз Физулинского района и “Гыз Галасы” в Джабраильском районе.

Он также отметил, что по согласованию с иранской стороной ведутся переговоры и обсуждения между правительствами двух стран с участием соответствующих государственных структур в связи со строительством на территории Джабраильского района (в поселке Худаферин) нового таможенно-пограничного пункта пропуска, отвечающего современным стандартам.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Two new customs checkpoints may be built on Azerbaijani-Iranian border
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-İran sərhədində iki yeni gömrük-sərhəd buraxılış məntəqəsi inşa edilə bilər

Самое важное

Азербайджанские НПО обратились к гендиректору ЮНЕСКО
Азербайджанские НПО обратились к гендиректору ЮНЕСКО
8 февраля 2022 г. 13:31
Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
8 февраля 2022 г. 12:44
МИД Азербайджана: Отказ Армении от обязательств выходит за рамки международно-правовых рамок
МИД Азербайджана: Отказ Армении от обязательств выходит за рамки международно-правовых рамок
8 февраля 2022 г. 12:24
Военнослужащим еще двух структур присвоено звание Ветеран войны
Военнослужащим еще двух структур присвоено звание "Ветеран войны"
8 февраля 2022 г. 12:11
Макрон проинформировал Путина о проведенной встрече с Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении
Макрон проинформировал Путина о проведенной встрече с Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении
8 февраля 2022 г. 01:21
USAID не поддерживает и никогда не поддерживало сепаратистские силы в регионе
USAID не поддерживает и никогда не поддерживало сепаратистские силы в регионе
7 февраля 2022 г. 19:24
Эрдоган посетит Азербайджан
Эрдоган посетит Азербайджан
7 февраля 2022 г. 17:46
НПЗ в Баку остановят на ремонт более чем на полтора месяца
НПЗ в Баку остановят на ремонт более чем на полтора месяца
7 февраля 2022 г. 15:48
Дело Джаваншира Фейзиева могут рассмотреть в Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса
Дело Джаваншира Фейзиева могут рассмотреть в Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса
6 февраля 2022 г. 13:36
Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского с установлением дипломатических отношений
Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского с установлением дипломатических отношений
6 февраля 2022 г. 10:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi