На авиарейсе Баку-Москва возникли технические неполадки

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Самолет по маршруту Баку-Москва ЗАО “Азербайджанские авиалинии” (AZAL) вчера не смог вылететь вовремя.

Как сообщает Report, авиарейс AZALJET был задержан по техническим причинам.

Так, по графику самолет должен был вылететь из Баку в 20:00 и прибыть в Москву в 23:10. Однако самолет поднялся в воздух лишь после устранения технических неполадок в 21:56 и приземлился в Москве в 00:38.

Отметим, что стоимость билетов AZALJET в этом направлении составляет в один конец 49 евро, туда-обратно - 98 евро.