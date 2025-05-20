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На Агсуинском перевале возникли трудности, продолжительные дожди увеличили риск оползней

На Агсуинском перевале возникли трудности, продолжительные дожди увеличили риск оползней 14:24
Инфраструктура
20 мая 2025 г. 14:45
На Агсуинском перевале возникли трудности, продолжительные дожди увеличили риск оползней

Повторная активизация оползня на Агсуинском перевале создала опасную ситуацию.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, в результате интенсивных осадков за последние дни на 147-м километре автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах, проходящей через Агсуинский перевал, недавно восстановленный слой почвы вновь начал разрушаться и проседать.

Согласно информации, на обочине дороги активизировался процесс оползня, а уплотненные слои почвы деформировались, не выдержав постоянной нагрузки.

Отметим, что в результате оползня, произошедшего в этом районе несколько дней назад, одна полоса дороги была полностью закрыта, асфальтовое покрытие просело и стало непригодным для использования. Тогда на территорию была привлечена техника, необходимые материалы, и просевшие участки оперативно заполнены.

Однако, последние наблюдения показывают, что движение почвы продолжается, и территория снова возвращается в опасное состояние. Это представляет реальную угрозу не только для дорожной инфраструктуры, но и для транспортных средств, движущихся в этом направлении.

Начальник участка ООО "Эксплуатация магистральных дорог №4" Эльдар Исрафилов сообщил верхне-ширванскому бюро Report, что в связи с возникшей ситуацией на территории завершены земляные работы, основная проезжая часть дороги значительно расширена, и в ближайшее время территория будет заасфальтирована.

По словам начальника участка, трудности возникли не только на 147-м километре дороги, но и на 148-м и 151-м километрах. Несмотря на проводимые работы, не исключено, что проблема в этом районе обострится в случае продолжения сильных дождей.

Э.Исрафилов добавил, что для полного устранения проблемы и предотвращения ее повторения в указанных районах необходимо установить бетонные опоры на опасных участках дороги.

"В настоящее время продолжаются необходимые работы по устранению опасности в этом районе", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğsu aşırımında çətinliklər yaranıb, davamlı yağışlar torpaq sürüşməsi riskini artırıb

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