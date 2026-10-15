МВФ: Средний коридор усилит интеграцию стран Южного Кавказа и ЦА в мировую экономику

Потенциальные инвестиции в Средний коридор, возможности увеличения торговли с Китаем, Европой и Ближним Востоком - все это возможности для стран Южного Кавказа и Центральной Азии усилить свою интеграцию в мировую экономику.

Как сообщает Report, об этом сказал директор департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Джихад Азур в ходе брифинга "Прогноз развития региональной экономики Ближнего Востока и Центральной Азии".

По словам представителя МВФ, государства региона уже инвестируют значительные средства в развитие инфраструктуры, однако этот процесс требует времени.

"Потенциал Среднего коридора и расширение торговли с Китаем, Европой и Ближним Востоком открывают для стран Кавказа и ЦА широкие возможности для усиления глобальной экономической интеграции. Наряду с инфраструктурными вложениями, ключевыми условиями для успешной интеграции остаются совершенствование институциональной базы, расширение масштабов частного сектора, реформирование государственных предприятий и оптимизация роли государства в экономике", - заявил Д.Азур.

Он отметил, что регион извлек выгоду из перенаправления инвестиционных и миграционных потоков, наращивания капиталовложений и изменения логистических маршрутов.

"В результате в последние годы темпы экономического роста в этих странах были выше, чем в большинстве других государств региона. Хотя, согласно нашим прогнозам, в 2026-2027 годах темпы роста будут постепенно сближаться, одновременно мы наблюдаем и определенные различия в экономической динамике отдельных стран", - отметил он.