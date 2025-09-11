Мухтар Бабаев: Запасы воды в Азербайджане достигают 16 млрд кубометров

Запасы воды в водохранилищах Азербайджана сегодня достигают 16 млрд кубометров, особое значение имеет их эффективное использование.

Как передает Report, об этом заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев на панельной дискуссии в рамках 2-й Международной выставки и конференции водного хозяйства в Баку.

"Мы должны уметь правильно использовать водные ресурсы. Азербайджан расположен в нижнем течении рек, и поэтому мы всегда должны держать водный вопрос на повестке дня. К сожалению, мы не всегда можем достичь полного согласия. Потому что в регионе только Азербайджан является членом водной конвенции, другие страны не являются членами, и они расположены в верхнем течении рек. По этой причине мы должны постоянно держать водные вопросы в центре внимания", - сказал Бабаев.

По словам Бабаева, управление водными ресурсами требует как национального, так и регионального подхода. По этой причине при обсуждении водных вопросов важно учитывать не только страну, но и регион в целом.

"Мы должны выстроить более сильное региональное сотрудничество. К сожалению, пока мы не смогли достичь желаемого уровня в потреблении воды. Мы должны разработать серьезные программы в этой области и добиться их реализации", - добавил представитель президента.