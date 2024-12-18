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Мост, соединяющий город Сумгайыт с поселком Сарай, демонтируется

Мост, соединяющий город Сумгайыт с поселком Сарай, демонтируется Мост, соединяющий город Сумгайыт с поселком Сарай, будет демонтирован сегодня в 00:00.
Инфраструктура
18 декабря 2024 г. 12:18
Мост, соединяющий город Сумгайыт с поселком Сарай, демонтируется

Мост, соединяющий город Сумгайыт с поселком Сарай, будет демонтирован сегодня в 00:00.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, на период строительства нового моста планируется полное закрытие автомобильной дороги.

В связи с этим временно изменяются схемы движения 8 автобусных маршрутов, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки в этом районе.

Маршруты №16/19, 17, 18 и 27 будут организованы по улицам Алы Мустафаева (Сумгайыт, тоннель) – Айны Султановой – Гаджибабы Самедова. Начальная остановка маршрута №503 будет в поселке Сарай (проспект Гейдара Алиева), конечная – на Бакинском международном автовокзале;

маршрут №521 – начальная остановка в поселке Сарай (проспект Гейдара Алиева), конечная – в поселке Новханы;

маршрут №523 – начальная остановка в поселке Сарай (проспект Гейдара Алиева), конечная – в Хырдалане.

Маршрут №522 – начальная остановка в поселке Сарай (проспект Гейдара Алиева) и заканчиваться на улице Кёроглу (город Сумгайыт) (маршрут пройдет по улицам Низами Гянджеви – Мамеда Эмина Расулзаде – дороге Баку-Губа-Россия – улице Сюльх).

Из города Сумгайыт в город Хырдалан пассажиры могут временно добираться на автобусах №505 (начальная остановка на улице Кёроглу, Сумгайыт, около кольца).

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıt şəhərini Saray qəsəbəsi ilə birləşdirən körpü sökülür

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