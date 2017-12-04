Московские аэропорты изменили график более 300 рейсов из-за снегопада

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Более 300 рейсов были задержаны или отменены из-за погоды в Московском регионе (Россия).

Как сообщает Report со ссылкой на Interfax, согласно подсчетам агентства, в Домодедово с опозданием прибыли, прибудут или вылетят 152 рейса. Максимальная задержка составляет два часа.

В аэропорту Шереметьево задержаны 120 рейсов, отменены - 107. Из них 60 самолетов "Аэрофлота", среди отмененных рейсов есть и международные: в Берлин, Варшаву, Венецию, Ереван, Хельсинки, Рим.

Как сообщили Report в Международном аэропорту Гейдар Алиев, задержек с авиарейсами по маршруту Москва-Баку и в обратном направлении не отмечается.