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Модернизация транспортной инфраструктуры Пхукета обойдется в 4 млрд долларов

Модернизация транспортной инфраструктуры Пхукета обойдется в 4 млрд долларов Модернизация транспортной инфраструктуры Пхукета, одного из главных курортных направлений Таиланда, потребует 148 млрд батов (4 млрд долларов) для превращения провинции в региональный туристический центр.
Инфраструктура
29 сентября 2023 г. 09:03
Модернизация транспортной инфраструктуры Пхукета обойдется в 4 млрд долларов

Модернизация транспортной инфраструктуры Пхукета, одного из главных курортных направлений Таиланда, потребует 148 млрд батов (4 млрд долларов) для превращения провинции в региональный туристический центр.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bangkok Post.

Планы улучшения транспортной доступности провинции Пхукет также предусматривают строительство второго аэропорта. По словам министра транспорта Сурии Тьынгрунгрыангкита, правительство Таиланда оказывает содействие развитию туризма с помощью таких мер, как освобождение от виз и улучшение транспортной инфраструктуры. "Семь проектов включают строительство в Пхукете нескольких автомагистралей, расширение шоссе, путепроводов и второго аэропорта", - сказал он.

Правительство Таиланда считает приоритетной целью развитие туристической отрасли, на которую приходится до 20% ВВП. Ожидается, что в этом году страну посетят 28 млн иностранных туристов. Доходы сектора должны составить 2,4 трлн батов (67 млрд долларов), или 80% показателя 2019 года, когда они достигли пика.

Таиландский кабмин 13 сентября одобрил отмену виз для туристов из Китая и Казахстана в качестве временной меры для поддержки туристического сектора страны. Безвизовый режим для них действует с 25 сентября по 29 февраля 2024 года. Туристы смогут находиться в Таиланде без визы до 30 дней.

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