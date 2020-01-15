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Министр: В Баку доставят еще 100 лондонских такси

​Министр: В Баку доставят еще 100 лондонских такси

В Азербайджане функционирует 1500 лондонских такси.

Как сообщает Report, об этом на встрече с президентом Ильхамом Алиевым сказал заявил министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде.

По его словам, новые такси будут доставлены в страну в течение следующих трех месяцев: "В распоряжении структуры министерства имеется 1200 лондонских такси. По вашему поручению, мы заказали еще 100 лондонских такси, отвечающих современным стандартам. Преимущество этих такси, которые будут доставлены в Азербайджан в течение трех месяцев, в том, что они работают на электричестве".

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