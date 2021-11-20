Министр Турции: Карс стал важной логистической базой с открытием БТК

"С открытием железной дороги Баку-Тбилиси-Карс Карс стал важной базой материально-технического снабжения".

"С открытием железной дороги Баку-Тбилиси-Карс Карс стал важной базой материально-технического снабжения".

Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

"С момента ввода в эксплуатацию из Логистического центра Карса было перевезено 417 000 тонн грузов. Давайте продолжим работу, чтобы превратить Турцию в логистическую сверхдержаву", - сказал министр в своем аккаунте в социальной сети.

Ранее министр отмечал, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) обеспечила бесперебойное железнодорожное сообщение из Азии в Европу. По его словам, эта линия стала наиболее стратегической точкой соединения Центрального коридора из Пекина в Лондон и Железного Шелкового пути из Казахстана в Турцию. Ж/д БТК открыла новую эру в грузовых перевозках.

Отметим, что БТК был открыт 30 октября 2017 года. Она соединяет железнодорожные сети Азии и Европы. Это кратчайший путь не только между тремя странами, но и между Азией и Европой. БТК позволяет более чем в 2 раза сократить время, затрачиваемое на транспортировку груза. Она облегчает доступ к европейским и мировым рынкам для стран Центральной Азии - Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана.

Протяженность ж/д БТК составляет 829 км, 504 км из которых пролегает через территорию Азербайджана, 246 км - Грузии, а 79 км - Турции. На первом этапе планируется перевезти 5 млн тонн грузов, на следующем этапе - 17 млн ​​тонн, а затем и в большем объеме.