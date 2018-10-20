Министр: Мы довольны работами по строительству ТАР в Италии

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Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ "Мы довольны работами по строительству Трансадриатического трубопровода (ТАР), осуществляемыми ныне в Италии".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

Он также отметил, что в ходе исполнения проекта были и некоторые задержки: "Безусловно, имеются некоторые технические вопросы, были незначительные опоздания. Это процессы, зависящие от технических вопросов. Мы видим, что проект очень нужен самой Италии. Это служит и диверсификации газоснабжения Италии, и поставке газа из нового источника, и нормальному регулированию цен на газ на рынке страны, а также положительно влияет на политику Италии. Кроме того, проект привлекает к работе итальянские компании и открывает новые рабочие места. Мы не думаем, что какая-то страна может выступить против такого проекта".