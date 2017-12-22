Министр финансов Грузии: Товарооборот с Азербайджаном может увеличиться в 2-3 раза

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Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане, который является стратегическим партнером и основным инвестором Грузии, ведутся успешные реформы, поэтому так важен обмен опытом между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе.

По его словам, товарооборот между двумя странами может увеличиться в 2-3 раза: "Имеются хорошие перспективы развития торгово-экономических отношений с Азербайджаном. В этом году наблюдается рост товарооборота, и он может увеличиться в 2-3 раза за счет таких проектов как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК), Южный газовый коридор".

Грузинский министр отметил, что после полного запуска БТК на начальном этапе будет перевозиться 5 млн тонн грузов, в следующие годы эта цифра превысит 10 млн тонн: "Спрос на этот коридор выше, чем ожидалось. Мы прогнозируем, что по железнодорожной линии будет перевозиться 300 тыс. контейнеров в год".