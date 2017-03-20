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    Министр финансов: "Азербайджан является главным стратегическим партнером Грузии"

    Кумсишвили: Совместные проекты играют важную роль в развитии Европы в целом© Report.az

    Тбилиси. 20 марта. REPORT.AZ/ "Азербайджан является главным стратегическим партнером Грузии, и мы заинтересованы в развитии этих отношений."

    Об этом заявил в интервью  грузинскому бюро Report  заместитель премьер-министра Грузии, министр финансов Дмитрий Кумсишвили.

    По его словам, сегодня Азербайджан и Грузия реализуют ряд крупных экономических проектов в регионе: "Работа ведется по нескольким проектам. Эти проекты в Грузии и Азербайджане, а также играют важную роль в развитии региона и Европы в целом".

    "Мы пытаемся привлечь большее число стран в этих проекты,  это позволит нам добиться еще большего успеха", - заявил Кумсишвили.

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