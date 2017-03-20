Министр финансов: "Азербайджан является главным стратегическим партнером Грузии"

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Тбилиси. 20 марта. REPORT.AZ/ "Азербайджан является главным стратегическим партнером Грузии, и мы заинтересованы в развитии этих отношений."

Об этом заявил в интервью грузинскому бюро Report заместитель премьер-министра Грузии, министр финансов Дмитрий Кумсишвили.

По его словам, сегодня Азербайджан и Грузия реализуют ряд крупных экономических проектов в регионе: "Работа ведется по нескольким проектам. Эти проекты в Грузии и Азербайджане, а также играют важную роль в развитии региона и Европы в целом".

"Мы пытаемся привлечь большее число стран в этих проекты, это позволит нам добиться еще большего успеха", - заявил Кумсишвили.