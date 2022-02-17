Министерство отреагировало на протест водителей TIR в Баку

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана отреагировало на то, что четыре водителя большегрузов (TIR) сегодня, обвинив Государственную службу автомобильного транспорта (ГСАТ) при Министерстве, в знак протеста перекрыли проспект Гейдара Али

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана отреагировало на то, что четыре водителя большегрузов (TIR) сегодня, обвинив Государственную службу автомобильного транспорта (ГСАТ) при Министерстве, в знак протеста перекрыли проспект Гейдара Алиева в Баку.

В ответ на запрос Report в министерстве заявили, что с июня прошлого года ГСАТ осуществляет распределение международных разрешений на перевозку с применением нового механизма.

Результаты распределения публикуются на сайте Ассоциации перевозчиков. Негативные явления, имевшие место в прошлом, полностью прекратились. Перевозчики беспрепятственно получают выделенные им бланки разрешений от ГСАТ. Поскольку количество бланков ограничено, их предварительное превышение над реальным спросом наносит ущерб законным интересам других местных перевозчиков, а также ослабляет позиции азербайджанских перевозчиков, осуществляющих международные перевозки, ограничивая их доступ на внешние рынки.

В этом вопросе Министерство сотрудничает с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (АМАПА), осуществляется обмен информацией о реальных потребностях перевозчиков. Против такого разделения выступил только один перевозчик - Рамиш Джафаров, требующий для себя дополнительные привилегии и угрожающий госоргану.

Несмотря на то, что ответственные сотрудники ГСАТ неоднократно давали соответствующие разъяснения касательно законодательства, Р.Джафаров в разное время неоднократно нарушал общественный порядок с целью получения бланков разрешений, превышающих реальный спрос, применяя шантаж и угрозы, совершал незаконные действия, своими действиями нарушал работу службы.

В последний раз Р.Джафаров нарушил работу службы 27 декабря 2021 года. В результате служба обратилась в Наримановское районное управление полиции. По решению суда Джафаров был приговорен к 15 суткам административного ареста.

Р.Джафаров и ранее нарушал закон. Так, в письме отдела исполнения и пробации Сураханского района города Баку от 17 января 2018 года Министерству юстиции была высказана просьба приостановить выдачу ему соответствующих разрешений на перевозку автомобильным транспортом в связи с незаконным вывозом из страны автотранспортного средства, приобретенного по договору лизинга, и признать выданные разрешения недействительными.

Учитывая, что Р.Джафаров является перевозчиком, неоднократно нарушающим требования действующих нормативных правовых актов в сфере международных перевозок, а также наносящим вред азербайджанским автоперевозчикам, с 10 января 2022 года ООО "R Group Azerbaijan" исключило его из членства в АМАПА. То есть национальные перевозчики открыто демонстрировали нежелание видеть его в своих рядах.

При выдаче бланков разрешений изучается текущая потребность перевозчиков в этих бланках и учитывается объем международных перевозок, осуществляемых ими в предыдущие периоды. Работа в этом направлении продолжается, и в ближайшее время будет запущено специальное электронное программное обеспечение для управления распределением разрешений. Цель в том, чтобы сохранить принцип справедливости в процессе разделения разрешений и еще больше облегчить перевозчикам доступ к разрешениям.