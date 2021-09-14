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Минэкологии и "Азеригаз" обсудили поэтапную газификацию ряда населенных пунктов

Минэкологии и "Азеригаз" обсудили поэтапную газификацию ряда населенных пунктов В Баку состоялась встреча между представителями Министерства экологии и природных ресурсов и производственного объединения "Азеригаз"
Инфраструктура
14 сентября 2021 г. 22:46
Минэкологии и Азеригаз обсудили поэтапную газификацию ряда населенных пунктов

В Баку состоялась встреча между представителями Министерства экологии и природных ресурсов и производственного объединения "Азеригаз".

Как сообщает Report со ссылкой на ПО, во встрече приняли участие глава Минэкологии Мухтар Бабаев и генеральный директор "Азеригаз" Руслан Алиев.

Стороны обсудили поэтапную газификацию находящихся близко к лесам населенных пунктов, а также в этом контексте защиту окружающей среды, в особенности сохранение и восстановление лесных участков. Участники встречи подробно обсудили соответствующий план действий.

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Версия на азербайджанском языке ФотоETSN və “Azəriqaz” rəhbərləri perspektiv fəaliyyət planını müzakirə ediblər

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