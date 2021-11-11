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Микаил Джаббаров: Логистические коридоры будут использоваться эффективнее

Микаил Джаббаров: Логистические коридоры будут использоваться эффективнее На встречах, проводимых сегодня в рамках экономического саммита Тюркского совета, мы провели обсуждения по нескольким направлениям. Мы затронули такие вопросы, как торговля, транспорт, логистика, оцифровка, энергетический переход и готовность наших эконом
Инфраструктура
11 ноября 2021 г. 17:40
Микаил Джаббаров: Логистические коридоры будут использоваться эффективнее
Report

На встречах, проводимых сегодня в рамках экономического саммита Тюркского совета, мы провели обсуждения по нескольким направлениям. Были затронули такие вопросы, как торговля, транспорт, логистика, оцифровка, энергетический переход и готовность наших экономик к этим процессам.

Об этом в интервью местному бюро Report рассказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, принимавший участие в экономическом саммите Тюркского совета в Стамбуле.

Министр отметил, что мнения коллег о создании единой платформы для обеспечения эффективности дальнейшей деятельности совпадают: "Достигнута договоренность о создании единого инвестиционного фонда, более эффективном использовании наших транспортных логистических коридоров. Должен отметить, что компании тюркоязычных государств также проявляют большой интерес к сотрудничеству. Сегодня они участвуют в качестве подрядчиков. Наряду с тем, что Азербайджан поддерживает эту деятельность, наш долгосрочный взгляд заключается в том, что участники здесь должны действовать в качестве инвесторов".

Микаил Джаббаров добавил, что соответствующие соглашения уже заключены в конце сентября: "В будущем мы станем свидетелями растущего интереса компаний-инвесторов и инвесторов именно в этой сфере. Наконец, в рамках мероприятия мы также провели двусторонние встречи. Представленные здесь страны - Турция, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан - являются нашими важными торговыми партнерами".

Напомним, что в рамках 10-й встречи министров экономик стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств, состоявшейся в сентябре этого года в Баку, было принято решение о создании инвестиционного фонда. Цель состоит в том, чтобы мобилизовать дополнительные ресурсы в странах-членах для развития инфраструктуры, финансирования бизнеса и устранения препятствий, связанных с нехваткой финансирования инвестиционных проектов. Фонд будет поддерживать устойчивую экономику и развитие частного сектора.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: "Our logistics corridors will be used more efficiently"
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Logistika dəhlizlərimizdən daha səmərəli istifadə haqqında razılığa gəlinib"

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