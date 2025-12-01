MİDA выставляет на продажу квартиры в ж/к Бинагади

Продажа 204 квартир в жилом комплексе Бинагади Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) стартует 3 декабря в 11:00 и завершится 12 декабря в 11:00.

Об этом Report сообщила пресс-секретарь Агентства Диана Дадашова.

По ее словам, стоимость выставленных на продажу квартир составит:

квартиры-студии – 48 120 манатов;

2-комнатные квартиры – 69 240 манатов;

3-комнатные квартиры – 87 480 манатов;

4-комнатные - начинаются от 118 800 манатов.

Процесс продажи будет осуществляться в соответствии с "Правилами продажи льготных квартир". Согласно пункту 5.6 Правил, оплата стоимости квартиры за счет ипотечного кредита возможна только после получения предварительного согласия и подтверждения в электронном кабинете.