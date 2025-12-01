Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    MİDA выставляет на продажу квартиры в ж/к Бинагади

    Инфраструктура
    • 01 декабря, 2025
    • 11:29
    MİDA выставляет на продажу квартиры в ж/к Бинагади

    Продажа 204 квартир в жилом комплексе Бинагади Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) стартует 3 декабря в 11:00 и завершится 12 декабря в 11:00.

    Об этом Report сообщила пресс-секретарь Агентства Диана Дадашова.

    По ее словам, стоимость выставленных на продажу квартир составит:

    квартиры-студии – 48 120 манатов;

    2-комнатные квартиры – 69 240 манатов;

    3-комнатные квартиры – 87 480 манатов;

    4-комнатные - начинаются от 118 800 манатов.

    Процесс продажи будет осуществляться в соответствии с "Правилами продажи льготных квартир". Согласно пункту 5.6 Правил, оплата стоимости квартиры за счет ипотечного кредита возможна только после получения предварительного согласия и подтверждения в электронном кабинете.

    Бинагадинский район MİDA квартира продажи
    Фото
    MİDA Binəqədi Yaşayış Kompleksindən mənzilləri satışa çıxarır
    Elvis

    Последние новости

    11:49

    Утверждены правила проведения конкурса для желающих стать специальными судебным исполнителем

    Внутренняя политика
    11:36

    Срок заключения экс-премьера Бангладеш увеличили на пять лет

    Другие страны
    11:34

    Ильхам Алиев поздравил президента Румынии по случаю национального праздника

    Внешняя политика
    11:30

    Али Керимли обвиняется в насильственном захвате власти

    Внутренняя политика
    11:29
    Фото

    MİDA выставляет на продажу квартиры в ж/к Бинагади

    Инфраструктура
    11:23

    В правила назначения трудовых пенсий внесены изменения

    Внутренняя политика
    11:17

    Гурбан Гурбанов провел 800-й матч в качестве главного тренера "Карабаха"

    Футбол
    11:15

    Макрон на этой неделе совершит визит в Китай

    Другие страны
    11:11

    В Госслужбе по призыву 9 сотрудников уволены за недостатки в работе

    Происшествия
    Лента новостей