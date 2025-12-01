MİDA Binəqədi Yaşayış Kompleksindən mənzilləri satışa çıxarır
- 01 dekabr, 2025
- 11:07
Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin (MİDA) Binəqədi Yaşayış Kompleksi üzrə 204 mənzilin satışı 3 dekabr saat 11:00-da başlayacaq və 12 dekabr saat 11:00-da başa çatacaq.
Bu barədə "Report"a Agentliyin mətbuat katibi Diana Dadaşova məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, Binəqədi Yaşayış Kompleksində satışa çıxarılan mənzillərin qiymətləri aşağıdakı kimi olacaq:
Studio tipli mənzillər – 48 120 manat
2 otaqlı mənzillər – 69 240 manat
3 otaqlı mənzillər – 87 480 manat
4 otaqlı mənzillər – 118 800 manatdan başlayır
Satış prosesi "Güzəştli mənzillərin satışına dair qaydalar"a uyğun şəkildə aparılacaq. Qaydaların 5.6-cı bəndinə əsasən, mənzilin dəyərinin ipoteka krediti hesabına ödənilməsi yalnız ilkin razılıq alınaraq elektron kabinetdə təsdiqlənməsindən sonra mümkündür.