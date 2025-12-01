İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    MİDA Binəqədi Yaşayış Kompleksindən mənzilləri satışa çıxarır

    İnfrastruktur
    • 01 dekabr, 2025
    • 11:07
    MİDA Binəqədi Yaşayış Kompleksindən mənzilləri satışa çıxarır

    Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin (MİDA) Binəqədi Yaşayış Kompleksi üzrə 204 mənzilin satışı 3 dekabr saat 11:00-da başlayacaq və 12 dekabr saat 11:00-da başa çatacaq.

    Bu barədə "Report"a Agentliyin mətbuat katibi Diana Dadaşova məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, Binəqədi Yaşayış Kompleksində satışa çıxarılan mənzillərin qiymətləri aşağıdakı kimi olacaq:

    Studio tipli mənzillər – 48 120 manat

    2 otaqlı mənzillər – 69 240 manat

    3 otaqlı mənzillər – 87 480 manat

    4 otaqlı mənzillər – 118 800 manatdan başlayır

    Diana Dadaşova

    Satış prosesi "Güzəştli mənzillərin satışına dair qaydalar"a uyğun şəkildə aparılacaq. Qaydaların 5.6-cı bəndinə əsasən, mənzilin dəyərinin ipoteka krediti hesabına ödənilməsi yalnız ilkin razılıq alınaraq elektron kabinetdə təsdiqlənməsindən sonra mümkündür.

    Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi Binəqədi Yaşayış Kompleksi
    Foto
