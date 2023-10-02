О нас

MİDA: В Джебраиле планируется строительство 32 жилых домов

MİDA: В Джебраиле планируется строительство 32 жилых домов В Джебраильском районе Азербайджана предусмотрено строительство 32 жилых домов на 712 квартир.
Инфраструктура
2 октября 2023 г. 18:18
MİDA: В Джебраиле планируется строительство 32 жилых домов

В Джебраильском районе Азербайджана предусмотрено строительство 32 жилых домов на 712 квартир.

Как сообщает Report, об этом заявил глава аппарата Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) Фарман Гурбанлы, выступая на панельных обсуждениях в рамках форума "Всемирный день Хабитат“.

По его словам, при проектировании уделяется внимание близости к рабочим местам, высаживанию зеленых насаждений, созданию детских площадок.

Ф.Гурбанлы отметил, что MİDA осуществляет строительство в Баку, Сумгаите, Евлахе, Гяндже и освобожденных от оккупации Физули и Джебраиле.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке MİDA: "Cəbrayılda 32 yaşayış binasının inşası nəzərdə tutulub"

Самое важное

АП: Управление на территориях проживания армянских жителей осуществляется посредством спецпредставительств президента
АП: Управление на территориях проживания армянских жителей осуществляется посредством спецпредставительств президента
2 октября 2023 г. 16:47
Названы работы, проводимые в рамках реинтеграции армянских жителей Карабаха
Названы работы, проводимые в рамках реинтеграции армянских жителей Карабаха
2 октября 2023 г. 16:40
МВД: Принимаются решительные меры для полной декриминализации Карабахского региона
МВД: Принимаются решительные меры для полной декриминализации Карабахского региона
2 октября 2023 г. 14:38
В Ходжалы выявлена наркоплантация
ФотоВ Ходжалы выявлена наркоплантация
2 октября 2023 г. 14:25
В Каспийском море начались совместные азербайджано-казахстанские военные учения
ФотоВ Каспийском море начались совместные азербайджано-казахстанские военные учения
2 октября 2023 г. 13:14
Президент Ильхам Алиев выступил на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса
2 октября 2023 г. 11:35
Президент: На протяжении веков Азербайджан был многонациональным и многоконфессиональным обществом
Президент: На протяжении веков Азербайджан был многонациональным и многоконфессиональным обществом
2 октября 2023 г. 11:31
Генпрокурор: Уголовное дело в отношении Вагифа Хачатуряна направлено в Бакинский военный суд
Генпрокурор: Уголовное дело в отношении Вагифа Хачатуряна направлено в Бакинский военный суд
2 октября 2023 г. 10:04
Генпрокуратура: Давит Бабаян и Лева Мнацаканян привлечены к ответственности
Генпрокуратура: Давит Бабаян и Лева Мнацаканян привлечены к ответственности
30 сентября 2023 г. 16:06
Будут определены границы города Сумгайыта, Бинагадинского и Абшеронского районов
Будут определены границы города Сумгайыта, Бинагадинского и Абшеронского районов
30 сентября 2023 г. 14:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi