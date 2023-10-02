MİDA: В Джебраиле планируется строительство 32 жилых домов

В Джебраильском районе Азербайджана предусмотрено строительство 32 жилых домов на 712 квартир.

В Джебраильском районе Азербайджана предусмотрено строительство 32 жилых домов на 712 квартир.

Как сообщает Report, об этом заявил глава аппарата Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) Фарман Гурбанлы, выступая на панельных обсуждениях в рамках форума "Всемирный день Хабитат“.

По его словам, при проектировании уделяется внимание близости к рабочим местам, высаживанию зеленых насаждений, созданию детских площадок.

Ф.Гурбанлы отметил, что MİDA осуществляет строительство в Баку, Сумгаите, Евлахе, Гяндже и освобожденных от оккупации Физули и Джебраиле.