О нас

Международному аэропорту в Зангилане присвоен код IATA

Международному аэропорту в Зангилане присвоен код IATA Завершение строительных работ в международном аэропорту в Зангилане планируется в сентябре
Инфраструктура
25 июля 2022 г. 11:34
Международному аэропорту в Зангилане присвоен код IATA

Новый строящийся аэропорт в Зангилане получил международный трехбуквенный код ZZE.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские авиалинии", соответствующая резолюция была принята конференцией Международной ассоциации воздушного транспорта по пассажирским перевозкам (IATA Passenger Services Conference).

"Международный аэропорт в Зангиланском районе - один из важных проектов инфраструктуры в Восточном Зангезуре. Он сыграет значительную роль в социально-экономическом развитии региона. Присвоение Зангиланскому аэропорту трехбуквенного кода IATA - еще один шаг в сторону создания в нем крупного и современного логистического центра", - сообщил президент AZAL Джахангир Аскеров.

Присвоенный уникальный код сформирован путем использования названий города (Зангилан) и региона его расположения (Восточный Зангезур).

Трехбуквенный код аэропорта IATA служит для коммерческой организации авиаперевозок пассажиров и грузов. Он используется при международном бронировании и в работе наземных служб аэровокзальных комплексов, то есть в международных системах продажи авиабилетов, расписании полетов, авиационной связи и т.д.

Напомним, что ранее ICAO присвоила международному аэропорту в Зангилане четырехбуквенный код ICAO UBBZ.

Строительство международного аэропорта в Зангилане началось весной 2021 года.

Завершение строительных работ в международном аэропорту в Зангилане планируется в сентябре этого года. Здесь смогут приземляться и взлетать все типы пассажирских и грузовых самолетов.

Длина взлетно-посадочной полосы Зангиланского международного аэропорта составляет 3 000 метров, а ширина - 60 метров.

Пропускная способность терминала воздушной гавани рассчитана на 200 пассажиров в час.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Zangilan International Airport assigned IATA code
Версия на азербайджанском языке Zəngilan aeroportuna yeni IATA kodu təyin edilib

Самое читаемое

В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру
В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру
19 июля 2022 г. 09:49
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
19 июля 2022 г. 12:47
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
19 июля 2022 г. 20:57
ЕБРР обновил инвестиционный портфель по Азербайджану
ЕБРР обновил инвестиционный портфель по Азербайджану
20 июля 2022 г. 09:42
Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей
Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей
21 июля 2022 г. 19:46
Госдеп США: Поддержим соглашение по зерновому вопросу между РФ и Украиной
Госдеп США: Поддержим соглашение по зерновому вопросу между РФ и Украиной
22 июля 2022 г. 12:11
В Йемене сообщили о ранении 11 детей в результате обстрела хуситов
В Йемене сообщили о ранении 11 детей в результате обстрела хуситов
24 июля 2022 г. 04:06
Иран назначил нового постпреда при ООН
Иран назначил нового постпреда при ООН
24 июля 2022 г. 18:43
Боррель: Санкции не остановят конфликт на Украине в одночасье
Боррель: Санкции не остановят конфликт на Украине в одночасье
18 июля 2022 г. 20:13
Ровшан Рзаев: Сегодня мы делаем первые шаги на пути к Великому возвращению
Ровшан Рзаев: Сегодня мы делаем первые шаги на пути к Великому возвращению
19 июля 2022 г. 10:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi