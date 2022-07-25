Международному аэропорту в Зангилане присвоен код IATA

Завершение строительных работ в международном аэропорту в Зангилане планируется в сентябре

Новый строящийся аэропорт в Зангилане получил международный трехбуквенный код ZZE.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские авиалинии", соответствующая резолюция была принята конференцией Международной ассоциации воздушного транспорта по пассажирским перевозкам (IATA Passenger Services Conference).

"Международный аэропорт в Зангиланском районе - один из важных проектов инфраструктуры в Восточном Зангезуре. Он сыграет значительную роль в социально-экономическом развитии региона. Присвоение Зангиланскому аэропорту трехбуквенного кода IATA - еще один шаг в сторону создания в нем крупного и современного логистического центра", - сообщил президент AZAL Джахангир Аскеров.

Присвоенный уникальный код сформирован путем использования названий города (Зангилан) и региона его расположения (Восточный Зангезур).

Трехбуквенный код аэропорта IATA служит для коммерческой организации авиаперевозок пассажиров и грузов. Он используется при международном бронировании и в работе наземных служб аэровокзальных комплексов, то есть в международных системах продажи авиабилетов, расписании полетов, авиационной связи и т.д.

Напомним, что ранее ICAO присвоила международному аэропорту в Зангилане четырехбуквенный код ICAO UBBZ.

Строительство международного аэропорта в Зангилане началось весной 2021 года.

Завершение строительных работ в международном аэропорту в Зангилане планируется в сентябре этого года. Здесь смогут приземляться и взлетать все типы пассажирских и грузовых самолетов.

Длина взлетно-посадочной полосы Зангиланского международного аэропорта составляет 3 000 метров, а ширина - 60 метров.

Пропускная способность терминала воздушной гавани рассчитана на 200 пассажиров в час.