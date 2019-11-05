Британская Heavy Lift AL построила в Баку самый тяжелый мост

На высоте 120 метров между двумя башнями отеля La Luna, который должен открыть свои двери в 2021 году в Баку, установлен стальной мост весом 2100 тонн.

Как передает Report со ссылкой на британские СМИ, для строительства моста была привлечена компания из Великобритании Heavy Lift ALE.

Семизвёздочный 28-этажный отель La Luna, являющийся частью нового комплекса Crescent Bay в Баку, был спроектирован в форме полумесяца и занимает площадь 125 000 квадратных метров.

Компания Heavy Lift ALE отмечает, что использовала специальную методологию для установки изогнутого стального моста.

Мост был построен на земле, чтобы свести к минимуму работу на высоте, а затем был поднят на специально спроектированных домкратах.

«В этом районе скорость ветра может достигать 80 км/ч, и поэтому мы знали, что наше решение по контролю подъема необходимо оптимизировать в соответствии со скоростью ветра и смещением нагрузки. Специальная конструкция контроля домкрата гарантировала, что ALE может продолжать работать при большой скорости ветра, так как мы можем отслеживать эффект ветра в реальном времени», - сказал менеджер по развитию бизнеса ALE Дэн Кемпин.

Согласно ALE, этот мост - самый тяжелый объект, который когда-либо поднимался на такую высоту с помощью этого метода. Компания заявила, что выполнит еще два заказа в этом проекте.