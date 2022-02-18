О нас
Report Georgia
Аудио новости

Между Азербайджаном и Пакистаном открывается прямое авиасообщение

Между Азербайджаном и Пакистаном открывается прямое авиасообщение В следующем месяце авиакомпания Pakistan International Airlines начнет совершать полеты в Азербайджан из двух городов Пакистана.
Инфраструктура
18 февраля 2022 г. 14:37
Между Азербайджаном и Пакистаном открывается прямое авиасообщение

В следующем месяце авиакомпания Pakistan International Airlines начнет совершать полеты в Азербайджан из двух городов Пакистана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пакистанские СМИ.

Национальный авиаперевозчик Пакистана будет организовывать еженедельные рейсы в Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку. Рейсы будут выполняться, начиная с 16 марта, по средам из Международного аэропорта "Джинна", расположенного в Карачи и, начиная с 19 марта, по субботам из Международного аэропорта имени Аллама Игбала в Лахоре.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Pakistan launches direct flights to Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Pakistan arasında birbaşa uçuşlara başlanılır

Экслюзивные новости

Первый газ с Абшерона будет получен в 2023 году
Первый газ с "Абшерона" будет получен в 2023 году
18 февраля 2022 г. 13:23
Вилаят Эйвазов назначил генерала на высокую должность
Вилаят Эйвазов назначил генерала на высокую должность
18 февраля 2022 г. 11:49
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
17 февраля 2022 г. 12:16
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
17 февраля 2022 г. 09:42
TARSİM выдвинул предложение об обязательном аграрном страховании
TARSİM выдвинул предложение об обязательном аграрном страховании
16 февраля 2022 г. 18:45
В Азербайджанском Каспийском морском пароходстве зарплаты увеличены на 15%
В "Азербайджанском Каспийском морском пароходстве" зарплаты увеличены на 15%
15 февраля 2022 г. 14:24
Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году
Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году
15 февраля 2022 г. 13:16
Российский банк почти в 2 раза увеличил выплату дивидендов ГНФАР
Российский банк почти в 2 раза увеличил выплату дивидендов ГНФАР
14 февраля 2022 г. 17:54
Украинский депутат: Ходжалинский геноцид - самое жестокое кровопролитие Карабахской войны
Украинский депутат: Ходжалинский геноцид - самое жестокое кровопролитие Карабахской войны
14 февраля 2022 г. 16:52
ЦБА разъяснил порядок обмена поврежденных купюр
ЦБА разъяснил порядок обмена поврежденных купюр
14 февраля 2022 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi