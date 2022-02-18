Между Азербайджаном и Пакистаном открывается прямое авиасообщение

В следующем месяце авиакомпания Pakistan International Airlines начнет совершать полеты в Азербайджан из двух городов Пакистана.

В следующем месяце авиакомпания Pakistan International Airlines начнет совершать полеты в Азербайджан из двух городов Пакистана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пакистанские СМИ.

Национальный авиаперевозчик Пакистана будет организовывать еженедельные рейсы в Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку. Рейсы будут выполняться, начиная с 16 марта, по средам из Международного аэропорта "Джинна", расположенного в Карачи и, начиная с 19 марта, по субботам из Международного аэропорта имени Аллама Игбала в Лахоре.