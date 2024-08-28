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МЭПР: Водные ресурсы Азербайджана к концу века могут сократиться на 40-50%

МЭПР: Водные ресурсы Азербайджана к концу века могут сократиться на 40-50% В случае невыполнения Парижского соглашения по климату и повышения температуры на 4-5 градусов, водные ресурсы Азербайджана к концу века могут сократиться на 40-50%.
Инфраструктура
28 августа 2024 г. 15:31
МЭПР: Водные ресурсы Азербайджана к концу века могут сократиться на 40-50%

В случае невыполнения Парижского соглашения по климату и повышения температуры на 4-5 градусов, водные ресурсы Азербайджана к концу века могут сократиться на 40-50%.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника отдела экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Рафиг Вердиев на круглом столе "Роль систем управления водными ресурсами в климатически устойчивом сельском хозяйстве", проводимом в преддверии COP29.

По его словам, при условии соблюдения данного соглашения этот показатель составит 20-25%: "Иногда в засушливые годы объем водных ресурсов сокращается до 40-50% годовой нормы. Поэтому необходимо уже сейчас подготавливать инфраструктуру и принимать меры во избежание подобных проблем".

Вердиев напомнил, что в прошлом году в административном здании Национальной службы гидрометеорологии заработал Ситуационный центр, что стало первым шагом в рамках проекта создания системы раннего оповещения.

"Недавно Зеленый климатический фонд ООН завершил этап рассмотрения в связи с выделением 30 млн долларов на данный проект министерства, который уже представлен на утверждение", - добавил он.

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Версия на английском языке Azerbaijan's water resources could plummet by 40-50% if Paris Agreement not met
Версия на азербайджанском языке ETSN: Azərbaycanın su resursları əsrin sonuna 40-50 % azala bilər

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