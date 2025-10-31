Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм

    Меняется схема движения автобусного маршрута, следующего из Сумгайыта в Баку

    Инфраструктура
    • 31 октября, 2025
    • 14:00
    Меняется схема движения автобусного маршрута, следующего из Сумгайыта в Баку

    С ноября изменится схема движения регулярного маршрута №503, соединяющего Сумгайыт и поселок Сарай с Бакинским международным автовокзальным комплексом.

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), с учетом пассажиропотока автобусы маршрута №503 будут курсировать между Сумгайытом и станцией метро "20 Января"

    Маршрут начинается с улицы Зульфу Гаджиева в Сумгайыте, а конечная остановка расположена на улице Сейида Джафара Пишевари в Баку.

    Число современных и экологически чистых автобусов на маршруте будет увеличено в соответствии с потребностями пассажиров. Таким образом, 21 автобус будет обслуживать пассажиров на маршруте с интервалом 8-9 минут. Перевозка пассажиров по маршруту осуществляется на основе безналичной оплаты. Стоимость проезда составляет 0,80 маната.

    автобусы Сумгайыт маршрутные линии AYNA
    Sumqayıtdan Bakıya hərəkət edən müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir

    Последние новости

    14:13

    Азербайджан и Казахстан обсудили перспективы военного сотрудничества

    Армия
    14:00

    Меняется схема движения автобусного маршрута, следующего из Сумгайыта в Баку

    Инфраструктура
    13:53
    Фото

    В Имишли захоронили останки шехида I Карабахской войны Эльчина Гейдарова

    Внутренняя политика
    13:50

    Диписточник о ситуации с азербайджанцем в Черногории: Он на свободе и будет защищаться в суде

    Внешняя политика
    13:50

    Четыре человека пострадали из-за взрыва на автозаправке в Германии - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    13:44
    Фото

    В Нефтчале похоронили шехида I Карабахской войны Теймура Аллахвердиева

    Внутренняя политика
    13:37

    Айнур Айхан: Сотрудничество Азербайджана и Турции принесет долгосрочные результаты - ЭКСКЛЮЗИВ

    Бизнес
    13:36
    Фото

    В Республиканскую клиническую урологическую больницу назначен новый директор

    Здоровье
    13:34
    Видео

    Белый дом поделился видеороликом про Хэллоуин, представив демократов призраками

    Это интересно
    Лента новостей