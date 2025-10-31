Меняется схема движения автобусного маршрута, следующего из Сумгайыта в Баку

С ноября изменится схема движения регулярного маршрута №503, соединяющего Сумгайыт и поселок Сарай с Бакинским международным автовокзальным комплексом.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), с учетом пассажиропотока автобусы маршрута №503 будут курсировать между Сумгайытом и станцией метро "20 Января"

Маршрут начинается с улицы Зульфу Гаджиева в Сумгайыте, а конечная остановка расположена на улице Сейида Джафара Пишевари в Баку.

Число современных и экологически чистых автобусов на маршруте будет увеличено в соответствии с потребностями пассажиров. Таким образом, 21 автобус будет обслуживать пассажиров на маршруте с интервалом 8-9 минут. Перевозка пассажиров по маршруту осуществляется на основе безналичной оплаты. Стоимость проезда составляет 0,80 маната.