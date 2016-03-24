МАУ вводит тарифы без багажа на маршрутах в Баку

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Начиная с 27 марта компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) вводит тарифы без багажа на маршрутах из Киева в Ригу и Баку, а также в направлении из Одессы в Баку, сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу украинского авиаперевозчика.

Если пассажиру, имеющему билет по такому тарифу, понадобится перевезти багаж, то в одну сторону это обойдется ему в 15 долларов США в случае, если оплата будет сделана не позже 24 часов до вылета. А после этого срока багаж обойдется уже в два раза дороже.

В будущем МАУ планирует ввод тарифов, предусматривающих бесплатную перевозку исключительно ручной клади, дополнительно на ряде европейских маршрутов.

На линиях Киев – Баку и Киев – Рига МАУ совершает рейсы вместе с авиакомпаниями airBaltic и AZAL.