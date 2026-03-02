Мамед Рзаев: На станции "28 Мая" полностью завершены буровые работы в "Шахте 1" и "Шахте 2"

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Инфраструктура
    • 02 марта, 2026
    • 12:11
    В ЗАО "Бакинский метрополитен" на станции "28 Мая" полностью завершены буровые работы в "Шахте 1" и "Шахте 2", предназначенных для разделения линий.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам начальник департамента Управления строительными проектами ЗАО Мамед Рзаев.

    По его словам, к указанным шахтам построены переходные тоннели: "В настоящее время на территории ведутся подготовительные работы для начала строительства новых тоннелей".

    Рзаев добавил, что в настоящее время реализуются два основных проекта, связанных с разделением линий.

    "Завершение второго этапа строительства депо "Дярнягюль" и строительство новых тоннелей, связанных с разделением линий, являются взаимосвязанными проектами. Для независимого функционирования "зеленой линии" депо является обязательным, и завершение второй фазы депо "Дярнягюль" создаст основу для строительства новых тоннелей", - сказал он.

